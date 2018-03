ننھے سوئنگ کے سلطان کی ویڈیو وائرل ٗوسیم اکرم بھی فین ہوگئے

انٹرنیٹ پر نامعلوم فاسٹ بولر بچے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم بھی اْس کے فین ہوگئے اور ساتھ ہی اس ٹیلنٹ کی تلاش بھی شروع کردی۔ذرائع کے مطابق ٹوئٹر پر فیضان نامی شخص نے ایک منٹ تین سیکنڈ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ بچہ کون ہے ٗ مجھے ویڈیو موصول ہوئی ٗاس ٹوئٹر پیغام میں فیضان نے سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم، کرکٹ کے راجہ رمیز راجہ، راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر اور بوم بوم شاہد آفریدی کو مینشن کر کے پوچھا کہ بچے کی گیند کروانے کی اس مہارت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟

ویڈیو میں تقریباً 12 یا 13 سال کی عمر کا بچہ قمیص شلوارپہنے دوڑ کر آتا ہے ٗگیند کراتا ہے ۔ ننھے فاسٹ بولر کی لائن اور لینتھ تو لاجواب رہی ٗ اس کی پیس اور سوئنگ بھی کمال کی دیکھی گئی۔

Where is this boy??? We have serious talent flowing through the veins of our nation and no platform for these kids to be discovered. It’s time we do something about it #TheFutureOfCricketIsWithOurYouth https://t.co/ybzd5ASeTx

— Wasim Akram (@wasimakramlive) February 28, 2018