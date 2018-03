کلبھوشن یادیو The Master Of Terrorism کے اہلخانہ کو بہترین پروٹوکول میں دفترِ خارجہ پہنچا دیا گیا ہے اور سیکورٹی کے ایسے اعلیٰ انتظامات کیے گئے ہیں جیسے سزا یافتہ ملزم کے اہلخانہ نہیں بلکہ پ... Read more